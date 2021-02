Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joseph Biden, a pledat, joi seara, pentru remedierea aliantelor internationale si pentru intensificarea activitatilor diplomatice ale Statelor Unite. "America revine. Diplomatia revine", a declarat Joseph Biden, intr-un discurs rostit la Departamentul de Stat. "Sunteti…

- CHIȘINAU, 27 ian – Sputnik. Rusia și Statele Unite au decis sa extinda Tratatul privind reducerea armelor strategice (New START) in baza condițiilor inaintate de Moscova. Acest lucru le-a fost anunțat jurnaliștilor de catre ministrul adjunct de externe, Serghei Reabkov. “In condițiile inaintate…

- Conform Mediafax , mai mulți oficiali de la Washington au declarat ca Administratia de la Moscova propusese de saptamana trecuta o conversatie telefonica. Joseph Biden a acceptat, dar a dorit sa se consulte mai intai cu aliatii europeni ai SUA, inclusiv cu liderii din Marea Britanie, Franta si Germania.…

- Președintele SUA, Joe Biden, a semnat miercuri, la doar câteva ore dupa preluarea mandatului, o serie de decrete, inclusiv unul privind întoarcerea Statelor Unite la acordul climatic de la Paris."Vom lupta împotriva schimbarilor climatice așa cum nu am mai facut pâna…

- UPDATE Noul presedinte al Statelor Unite, Joseph Biden, a declarat, in discursul de investitura, ca este "ziua Americii, ziua democratiei", pledand pentru unitatea "maretei natiuni". "Este o natiune...

- Presedintele-ales al Statelor Unite, Joseph Biden, a anuntat ca se concentreaza pe pregatirea preluarii puterii pe 20 ianuarie, astfel ca lasa la latitudinea Congresului si a vicepresedintelui actual, Mike Pence, decizia eventualei demiteri a presedintelui in functie, Donald Trump. "Presedintele-ales,…

- Colegiul Electoral Federal a confirmat, luni seara, alegerea lui Joseph Biden, candidatului Partidului Democrat, in functia de presedinte al Statelor Unite. Citește și: Jocul majoritatilor in Parlament: Combinatiile in care ar putea guverna PNL sau PSD/ Modificarea Constitutiei, doar cu voia…

- Presedintele-ales al Statelor Unite, Joseph Biden, intentioneaza sa îl mentina pe Christopher Wray în functia de director al Biroului Federal de Investigatii (FBI), daca acesta nu va fi destituit între timp de presedintele în exercitiu Donald Trump, informeaza cotidianul The…