- Presedintele SUA Joe Biden a anuntat, in direct, la televiziune, luni, moartea liderului Al-Qaeda, egipteanul Ayman al-Zawahiri, ucis in noaptea de sambata spre duminica in Afganistan intr-un atac cu drona, o noua lovitura data organizatiei teroriste, potrivit AFP. „Sambata, la ordinele mele, Statele…

- In scandalul privind folosirea armelor de foc de catre populație, Congresul american a votat vineri, in prima lectura, interzicerea pustilor de asalt, arme semi-automate aflate in centrul mai multor crime care au socat Statele Unite, relateaza AFP, citata de Agerpres. Textul, sustinut de presedintele…

- Ionut Nedea, CEO Litoralulromanesc.ro, considera ca motivul pentru care Mamaia a scazut in acest an si a avut mai putini turisti este legat de pretul parcarii din statiune. Presedintele organizatiei Patronale Mamaia – Constanta si prim-vicepresedinte executiv al Federatiei Patronatelor din Turismul…

- Joe Biden a fost ironizat pe rețelele de socializare dupa ce a facut o gafa, citind instrucțiunile de pe prompter in timpul unui discurs, relateaza Newsweek.com. Președintele SUA vorbea despre protejarea drepturilor femeilor in privința avortului, cand a spus, din greșeala, „sfarșitul citatului, repetați…

- Un post de televiziune public rus a difuzat, vineri, pe retelele de socializare, videoclipuri cu doi americani plecati sa lupte ca voluntari alaturi de fortele ucrainene si dati disparuti de mai multe zile, scrie AFP, potrivit news.ro. Presedintele american Joe Biden a declarat vineri presei ca nu stia…

- Presedintele american Joe Biden a semnat legea adoptata joi de Congres ce prevede un pachet gigantic de 40 de miliarde de dolari pentru efortul de razboi al Ucrainei impotriva Rusiei, a anuntat sambata Casa Alba, citata de France Presse si Reuters. Joe Biden a semnat acest text in timpul vizitei sale…

- Presedintele american Joe Biden a exprimat, joi, sprijinul SUA pentru aderarea la NATO a Suediei si Finlandei, tari pe care le-a calificat drept „mari democratii si doi parteneri apropiati, foarte capabili sa se alature celei mai puternice aliante defensive din istorie”. El a subliniat ca Suedia si…

