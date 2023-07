Stiri pe aceeasi tema

- Luptatori din grupul Wagner au sosit in Belarus din Rusia, au declarat oficiali ucraineni si polonezi sambata, la o zi dupa ce Minskul a declarat ca mercenarii antreneaza soldatii tarii la sud-est de capitala. Unii luptatori ai Wagner se afla in Belarus cel putin de marti, au declarat pentru Reuters…

- Noi precizari despre livrarea bombelor cu fragmentare pentru Ucraina, in razboiul contra Rusiei SUA au confirmat deja ca vor furniza munitii cu fragmentatie Ucrainei. Se depașește astfel un prag important privind tipurile de armament oferite Kievului pentru a se apara impotriva Rusiei.„Este o decizie…

- SUA ar urma sa anunțe ca va furniza Ucrainei bombe cu fragmentația muniții cu dispersie, potrivit New York Times, citat de Sky News . SUA considera ca bombele cu fragmentație s-ar putea dovedi utile in contraofensiva Ucrainei impotriva Rusiei, a precizat pentru ziarul american un oficial de rang inalt,…

- Fostul președinte al Statelor Unite Donald Trump a declarat, intr-un interviu pentru Reuters, ca președintele rus Vladimir Putin a fost „oarecum slabit” de revolta armata a șefului Wagner de la sfarșitul saptamanii trecute. Trump spune și ca soarta lui Putin ar trebui discutata dupa razboi, referindu-se…

- Un amplu atac cu drone s-a inregistrat, in noaptea de 3 spre 4 iunie, sambata spre duminica, asupra peninsulei Crimeea. Media de stat din Rusia susține ca atacul a fost organizat de Ucraina. Potrivit parții ruse, forțele de aparare aeriana ale Rusiei au doborat cinci asemenea aeronave. Alte patru aeronave…

- Razboi in Ucraina, ziua 460. Administratia de la Kiev vrea sa impuna restrictii comerciale masive Iranului din cauza sustinerii acordate Rusiei pentru invazia militara in Ucraina, informeaza agentia Reuters.

- Transferul avioanelor de lupta F-16 in Ucraina ar ridica intrebari cu privire la implicarea NATO in conflict, a declarat ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, intr-un mesaj publicat luni dimineata, potrivit Reuters. “Nu exista nicio infrastructura pentru operarea de F-16 in Ucraina si…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut apel la rabdare, precizand, intr-un interviu pentru mai multe publicații straine, printre care și BBC, ca țara sa are nevoie de puțin mai mult timp pentru a lansa contraofensiva așteptata in aceasta primavara. „Am pierde o mulțime de oameni” in cazul…