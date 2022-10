Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat, intr-un interviu difuzat de CNN, ca nu crede ca omologul sau rus, Vladimir Putin, va folosi arma nucleara tactica in razboiul cu Ucraina.Intrebat despre posibilitatea ca Vladimir Putin sa foloseasca arme nucleare, Joe Biden a raspuns: „Nu cred ca o va face. Dar…

- Semnal de alarma tras de presedintele Statelor Unite. Joe Biden spune ca lumea e cel mai aproape de “Armaghedon” de la criza rachetelor cubaneze, din 1962. Declaratia vine in ziua in care Vladimir Putin implineste 70 de ani. Presedintele rus a fost felicitat de lideri din fostele republici sovietice…

- Joe Biden a avertizat ca riscul de „Armagedon” nuclear a fost la cel mai inalt nivel de la criza rachetelor cubaneze din 1962, deoarece Rusia a sugerat posibilitatea de a folosi arme nucleare tactice dupa ce a suferit eșecuri majore in invazia sa din Ucraina. Vorbind joi la o strangere de fonduri pentru…

- Președintele rus Vladimir Putin „nu glumește” cind vorbește despre posibilitatea utilizarii armelor nucleare tactice in Ucraina, spune șeful Casei Albe a SUA, Joe Biden. In opinia sa, lumea se confrunta cu amenințarea folosirii armelor nucleare pentru prima data de la criza din Caraibe din 1962. {{641106}}Biden,…

- Presedintele american Joe Biden a apreciat ca amenintarile ruse de a folosi arme nucleare in conflictul din Ucraina pun lumea in pericol de "Armageddon" pentru prima data de la criza rachetelor din Cuba, in plina desfasurare a Razboiului Rece. Este un avertisment dur cu privire la pericolele din spatele…

- SUA și aliații sai vor acționa „decisiv” daca Rusia folosește o arma nucleara tactica in Ucraina, a declarat duminica consilierul pentru securitate naționala, Jake Sullivan, reafirmand declaratiile anterioare ale președintelui Joe Biden, la ingrijorarile tot mai mari ca amenințarile nucleare ale lui…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat ca este pregatit sa foloseasca arme nucleare pentru a apara teritoriul rusesc, ceea ce ridica temerea ca ar putea folosi o arma nucleara mica sau „tactica” in Ucraina. Președintele SUA, Joe Biden, l-a avertizat ca o astfel de acțiune ar reprezenta cea…

- John Kirby, purtatorul de cuvant al Pentagonului, a anunțat, miercuri, ca Washingtonul ia in serios cuvintele președintelui rus Vladimir Putin despre armele nucleare, dar pana acum nu simte nevoia de a schimba pozițiile strategice, informeaza AFP și Interfax.ru . „Ar trebui sa luam intotdeauna in serios…