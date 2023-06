Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez Xi Jinping a cerut fortelor armate ale tarii „sa consolideze pregatirea militara pentru lupta reala”, a relatat miercuri televiziunea chineza de stat CCTV, transmite AFP. Armata trebuie „sa apere cu fermitate suveranitatea noastra teritoriala, drepturile si interesele maritime ale…

- Presedintele american Joe Biden a afirmat vineri, 24 martie, la Ottawa, ca, pana in prezent, China „nu a livrat” arme Rusiei, in pofida temerilor exprimate de occidentali pe aceasta tema, scrie AFP. „Sunt trei luni de cand aud ca China va furniza Rusiei arme importante. Nu inseamna ca nu o vor face,…

- Presedintele american Joe Biden a promulgat o lege care permite declasificarea documentelor cu privire la originea pandemiei Covid-19, care a aparut in China la sfarsitul lui 2019, relateaza AFP. ”Trebuie sa mergem pana la capat in privinta originii pandemiei Covid-19, pentru a ne asigura ca stim sa…

- Discutiile dintre liderul rus Vladimir Putin si omologul sau chinez Xi Jinping s-au incheiat luni dupa aproape patru ore si jumatate, dar vor fi reluate marti in format extins, au anuntat agentiile de presa rusesti. In acest timp, Casa Alba si-a exprimat scepticismul in legatura cu presupusul plan de…

- Președintele american Joe Biden a fost in centrul atenției, la petrecerea organizata la Casa Alba de Sfantul Patrick, protectorul Irlandei. Asta pentru ca liderul de la Washington are origini puternice irlandeze și este și catolic.

- Președintele SUA, Joe Biden, și prim-ministrul Marii Britanii, Rishi Sunak, au vorbit despre necesitatea de a interacționa și de a menține un dialog cu China. Despre acest lucru a anunțat marți Reuters cu referire la Biroul primului ministru al Marii Britanii. Liderii au remarcat "provocarile" asociate…

- Presedintele american, Joe Biden, va merge pe 23 si 24 martie in Canada pentru a se intalni cu prim-ministrul Justin Trudeau la Ottawa si a se adresa parlamentului canadian, a anuntat joi Casa Alba, noteaza AFP, scrie Agerpres.Liderul administratiei de la Washington va reafirma in cursul acestei…

- Presedintele SUA, Joe Biden, si cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, s-au intalnit la Washington și au stabilit sa continue sprijinul pentru Ucraina și sa mențina sancțiunile impotriva Rusiei, anunța Casa Alba.