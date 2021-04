Presedintele american Joe Biden a exprimat vineri "sprijinul neclintit" al SUA pentru suveranitatea Ucrainei intr-o convorbire telefonica cu omologul sau ucrainean Volodomir Zelenski, a comunicat Casa Alba, citata de Reuters si AFP.



"Presedintele Biden a afirmat sprijinul neclintit al Statelor Unite pentru suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei in fata agresiunii Rusiei care continua in Donbas si in Crimeea", a declarat Casa Alba.



Ucraina acuzase joi Rusia de concentrarea a mii de militari la frontiera care separa cele doua tari si in Crimeea, peninsula ucraineana…