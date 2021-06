Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Joe Biden, a extins joi, prin ordin executiv, lista neagra a companiilor chineze care nu pot beneficia de investițiile SUA din cauza legaturilor suspectate cu armata chineza, o lista care a fost pusa în aplicare sub administrația Trump, potrivit AFP."Acest decret…

- Presedintele american Joe Biden intentioneaza sa reevalueze saptamana aceasta lista societatilor chineze in care americanii sunt autorizati sa investeasca, in contextul in care noua administratie de la Washington are in vedere o revizuire a relatiilor, mentinand totodata presiunea asupra Beijingului,…

- Președintele SUA Joe Biden a semnat un ordin privind securitatea cibernetica și protejarea rețelelor guvernului federal impotriva atacurilor cibernetice din cauza incidentelor recente cu SolarWinds, Microsoft Exchange și Colonial Pipeline. Despre acest lucru a anunțat TASS cu referire la serviciul de…

- Initia, intr-o miscare care a starnit imediat critici aspre mai ales din tabara democrata, Joe Biden a decis sa nu creasca numarul de refugiati admisi anual in Statele Unite, o masura promisa in campanie, si sa pastreze pentru anul 2021 plafonul de 15.000 de persoane stabilit de Donald Trump. La doar…

- Presedintele american Joe Biden nu intentioneaza sa se intalneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat, luni, Casa Alba, transmite Reuters. Citește și: Imaginea ANULUI - Un bolnav de Covid-19, cu masca de oxigen in mana, urmarește protestele anti-restricții Intrebat daca…

- Presedintele SUA Joe Biden, 78 de ani, a anuntat joi, 25 martie, ca intentioneaza sa candideze și la alegerile prezidentiale din 2024. Liderul de la Casa Alba a mai spus ca vicepresedinta sa Kamala Harris va fi din nou colega sa de echipa in acest caz, relateaza AFP. „Raspunsul este da, intentionez…

- Presedintele SUA Joe Biden a semnat joi, la o zi de la adoptarea de catre Congres, giganticul plan de relansare economica in valoare de 1.900 miliarde de dolari, relateaza AFP. Joe Biden a semnat aceasta lege la Biroul Oval, la sapte saptamani de la preluarea puterii la Casa Alba.