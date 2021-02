Presedintele american, Joe Biden, a discutat miercuri pentru prima data cu omologul sau chinez, Xi Jinping, exprimandu-si ingrijorarea in legatura cu situatia din Hong Kong si soarta rezervata minoritatii musulmane uigure, noteaza AFP. Foto: (c) Huang Jingwen/XINHUA In cursul conversatiei telefonice, care a avut loc la trei saptamani dupa instalarea sa la putere, Joe Biden si-a exprimat "profunda ingrijorare" cu privire la practicile economice "neloiale si coercitive" ale Beijingului, represiunea din Hong Kong si "incalcarile drepturilor omului" in Xinjiang, potrivit unui comunicat dat publicitatii…