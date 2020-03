Jocurile Olimpice Tokyo 2020 au fost amanate pentru 2021! Premierul Japoniei, Shinzo Abe i-a propus președintelui CIO amanarea cu un an a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, 24 iulie – 9 august 2020! In acesta dimineața a avut loc o convorbire telefonica de urgența la care au participat Thomas Bach – președintele Comitetului Internațional Olimpic, Shinzo Abe – premierul Japoniei, Yuriko Koike – guvernatorul Tokyo și Yoshiro Mori – președintele Comitetului de Organizare Tokyo 2020. ” I-am cerut președintelui Bach sa ia in considerare amanarea cu un an a competiției olimpice pentru ca sportivii sa poata…