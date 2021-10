Stiri pe aceeasi tema

- Dupa testarea unei rachete hipersonice de catre China în august, generalul american John Hyten, numarul doi al Statului Major american, a declarat joi ca ritmul în care armata chineza îsi dezvolta capacitatile militare este "uimitor", în timp ce progresele militare…

- Președintele american a facut declarația de mai sus in sprijinul Taiwanului la o intalnire cu alegatorii din Baltimore (statul Maryland), transmisa in direct de canalul de televiziune CNN. «Da, noi avem un angajament in acest sens», a spus Biden. Așa cum se știe, Statele Unite și China se confrunta…

- Peste 99,99% din studiile științifice evaluate inter pares (peer-reviewed) sunt de acord ca schimbarile climatice sunt cauzate de oameni, potrivit unei noi analize a 88.125 de cercetari legate de clima, anunța Phys.org.Noua analiza actualizeaza o lucrare similara din 2013 care a descoperit ca…

- Anual, din fiecare 20 de mașini inmatriculate in Romania, cel puțin una produce accidente in trafic soldate cu pagube materiale sau vatamari corporale și decese, arata o analiza UNSAR - Uniunea Naționala a Societaților de Asigurare și Reasigurare din Romania. Aceasta frecvența poate varia…

- Administratia de la Beijing a anuntat, luni, ca militari chinezi au efectuat exercitii in care au simulat operatiuni de asalt intr-o provincie situata foarte aproape de Taiwan, in contextul tensiunilor din ultimele saptamani, informeaza agentia Reuters. Armata chineza a anuntat, intr-un articol…

- Numarul deceselor asociate COVID a depasit vineri, la nivel global, pragul de 5 milioane, potrivit unui calcul al agentiei Reuters, citat de News.ro. Mai mult de jumatate din numarul total al morților din cauza virusului raportați in lume in ultimele 7 zile au fost inregistrate in Statele Unite, Rusia,…

- „Cea mai importanta calitate, in vremuri de criza, este cea de om. Și Iohannis și Cițu se ocupa de jocuri politice murdare, in loc sa aiba grija de țara. Iohannis l-a vazut pe Cițu ca e cinic și obedient, exact așa cum este și el. Cine se aseamnana se aduca. L-am votat cu speanțe foarte mari pe Iohannis,…

- Un inalt oficial taliban a declarat, intr-un interviu pentru BBC , ca femeile nu vor ocupa „posturi de varf” in noul guvern din Afganistan. Adjunctul șefului biroului politic taliban din Qatar a spus ca toate grupurile minoritare din Afganistan au dreptul sa fie reprezentate in guvern și ca toți membrii…