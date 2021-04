Jocul la mica ciupeală In ciuda declaratiilor oficiale ca se duce la Pitesti la victorie, Politehnica Iasi a jucat duminica in Trivale doar cu gandul sa nu piarda, lucru care s-a vazut pregnant pe tot parcursul meciului. Inca din start, Iasul a aratat ca nu are vreo pretentie ofensiva, pozitionarea retrasa a lui Vanzo, teoretic "creatorul" oaspetilor, fiind sugestiva. Cum ceilalti mijlocasi centrali, De Iriondo si Acosta, nu prea au au calcat in terenul advers, funda (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

