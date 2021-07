Echipajele romanesti de dublu rame feminin, dublu rame masculin si dublu vasle feminin categorie usoara s-au calificat, sambata, in semifinale la Jocurile Olimpice de la Tokyo, in timp ce alte patru barci ale tarii noastre vor evolua in recalificari dupa seriile de la Sea Forest Waterway. La dublu rame feminin, Iuliana Buhus si Adriana Ailincai au ocupat locul al doilea in prima serie (7:20.36), in urma Canadei (7:18.34). Semifinalele sunt programate pe 27 iulie. In proba masculina de dublu rame, Marius Vasile Cozmiuc si Ciprian Tudosa au castigat prima serie, cu timpul de 6 min 33 sec 86/100,…