JO și Mario Fresh colaborează pentru prima oară și cântă „Vestirea nașterii Lui” JO și Mario Fresh au intrat deja in spiritul sarbatorilor și canta impreuna in premiera „Vestirea nașterii Lui”, o piesa sensibila pe care cei doi artiști au pregatit-o pentru public. Mai sunt doar cateva zile pana la Craciun, iar in case deja au inceput sa rasune colindele care iți incalzesc inima an de an. Craciunul este despre iubire, implinire, fericire, dorința și cel mai important, despre familie, iar JO și Mario știu ca aceasta sarbatoare trebuie sa ne uneasca și mai mult. „Anul acesta a fost un an greu, cu multe provocari și multe incercari, așa ca am simțit ca de acest Craciun sa cant… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

