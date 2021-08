Stiri pe aceeasi tema

- Atletul roman Alexandru Mihaita Novac a ocupat locul 12, ultimul, in finala probei de aruncare a sulitei, sambata, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, iar medalia de aur a fost cucerita de indianul Neeraj Chopra. Novac, care a intrat in finala cu a saptea performanta din calificari (83,27…

- Atletul roman Alexandru Mihaita Novac s-a calificat in finala probei de aruncare a sulitei, miercuri, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, cu o performanta de 83,27 metri. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO Novac a reusit din prima incercare sa arunce sulita la 83,27…

- Atletul roman Rares Andrei Toader a doborat recordul national in proba de aruncare a greutatii, duminica, la reuniunea internationala de la Brno (Cehia), cu performanta de 21,29 metri, care i-a adus si calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Toader reusise sa egaleze recordul national la inceputul…