Jim Carrey se retrage din actorie Jim Carrey a declarat ca se retrage din actorie dupa noul sau film, „Sonic the Hedgehog 2″, relateaza sambata The Independent. Actorul, care revine in rolul personajului Robotnik in pelicula ce continua aventurile din „Sonic the Hedgehog” (2020), si-a exprimat intentia de a se indeparta de profesia sa. „Ei bine, ma retrag”, a spus el pentru Access Hollywood, adaugand: „Da, probabil. Vorbesc destul de serios”. Actorul a dat apoi de inteles ca ar putea reveni asupra deciziei, dupa o pauza. „Daca ingerii aduc un fel de scenariu scris cu cerneala de aur care-mi transmite ca va fi foarte important… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

