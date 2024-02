Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a invins-o pe Barcelona, scor 4-1, in finala Supercupei Spaniei. In finalul primei reprize a avut loc un dialog inedit intre vedetele Robert Lewandowski și Vinicius, in momentul in care brazilianul se pregatea sa execute penalty-ul din minutul 39. Madridul s-a impus de o maniera categorica…

- Vitor Roque (18 ani) a debutat pentru Barcelona in succesul de pe terenul lui Las Palmas (1-2), iar brazilianul a avut o ocazie importanta de a marca pe final. Atacantul a fost trimis pe teren de Xavi in minutul 78 in locul lui Ferran Torres la scorul de 1-1. In cele din urma, catalanii au invins in…

- Fundașul central Inigo Martinez (32 de ani) s-a refacut dupa accidentarea suferita la bicepsul femural și a revenit la antrenamentele Barcelonei. Anul 2024 vine cu o veste buna pentru Xavi Hernandez, antrenorul Barcelonei. Acesta se va putea baza, din nou, pe Inigo Martinez, care a lipsit de pe teren…

- FC Barcelona l-a prezentat pe Vitor Roque (18 ani), care a ajuns in Catalunia și e gata sa inceapa treaba alaturi de echipa lui Xavi. Atacantul a fost cumparat de la Athletico Paranaense inca din vara, dar abia acum s-a alaturat lotului Barcelonei, fiind lasat sa termine sezonul in Brazilia alaturi…

- Vestea finalului de saptamana este furnizata de jurnaliștii de la Sport.es, publicație apropiata de gruparea FC Barcelona. Sursa citata spune ca actuala campioana a Spaniei este interesata de serviciile lui Radu Dragușin.

- Dupa ce a semnat cu Barcelona inca din luna iulie, fostul atacant al lui Atletico Paranaense, Vitor Roque (18 ani), iși face deja bagajele pentru a se muta in Spania. Brazilianul e in vacanța dupa terminarea sezonului in campionatul Braziliei și a profitat de ocazie ca sa-și ceara iubita in casatorie.…

- Joao Cancelo și Joao Felix au marcat in fiecare repriza și au adus marți Barcelonei o victorie in retur, cu 2-1, pe teren propriu, impotriva lui Porto, victorie ce i-a asigurat un loc in tururile eliminatorii ale Ligii Campionilor pentru prima data in trei sezoane.Dupa ce a parasit competiția in…

- Danylo Sikan, atacantul de 22 de ani al lui Șahtior Donetsk, a fost MVP-ul ucrainenilor in meciul cu Barcelona din grupele Champions League. Ucraineanul a inscris in poarta lui Ter Stegen un gol pe care nu-l va uita prea curand. Cumparat inca din 2019 de Șahtior, dar imprumutat periodic de gruparea…