- Jill Biden se afla in vizita in Romania pentru a cunoaște americanii din Baza SUA, dar și pentru a se intalni cu refugiații ucraineni. Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii a publicat un mesaj insoțit de un scurt video pe contul oficial de Twitter, cu comentariul: ”Food is love (Mancarea e iubire)”.Food…

- Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, va petrece Ziua Mamei alaturi de mame si copii ucraineni care au fost fortati sa si paraseasca tara natala din cauza razboiului lui Putin.Potrivit unui comunicat al Ambasadei SUA la Bucuresti, Prima Doamna va petrece weekendul de Ziua Mamei calatorind…

- In fiecare saptamana, circa 300.000 de refugiati ucraineni solicita protectie temporara in UE, Norvegia sau Elvetia.Acest statut garanteaza drepturi importante precum permis de munca, acces la asistenta medicala, cazare si prestatii sociale pe o perioada de 1-3 ani.Doar un numar mic de persoane - in…

- NATO, noi masuri de siguranta in fata invaziei ruse din Ucraina Sediul NATO. FOTO: www.nato.int. Liderii NATO se reunesc de dimineata, la Bruxelles, pentru a adopta noi masuri de siguranta în fata invaziei ruse din Ucraina. Potrivit trimisului nostru Alina Stanuta, este a…