Jeremih colaboreaza cu Adekunle Gold & 2 Chainz pentru “Room”. Piesa reunește trei sunete, stiluri și regiuni intr-un singur banger universal. Insuși Jeremih din Chicago iși proiecteaza cantecul sau ușor de recunoscut. Reprezentand Atlanta, 2 Chainz canta trap, in timp ce fenomenul nigerian Adekunle Gold profita de spiritul și energia afrobeats, infuzand piesa cu fler internațional. Late Nights With Jeremih, lansarea sa emblematica de debut din august 2012, a fost celebrata la inceputul acestui an cu o ediție speciala de 10 ani. Pe langa single-ul de platina RIAA „All the Time” (cu Lil Wayne și…