Stiri pe aceeasi tema

- Administrația de la Washington intenționeaza sa trimita Israelului bombe și alte tipuri de arme, deși SUA insista in același timp pentru o incetare a focului in Fașia Gaza, spun actuali și foști oficiali americani, citați de publicația The Wall Street Journal, relateaza Reuters.Pachetul de armament…

- Presedintele american Joe Biden a declarat luni ca este "ingrijorat" de regele Charles al III-lea si ca il va contacta telefonic, precizand, intr-o scurta declaratie de presa, ca tocmai a aflat despre diagnosticul de cancer al suveranului britanic, relateaza AFP si Reuters, preluate de Agerpres.Intrebat…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri, la postul american CNN, ca nu impartaseste temerile conform carora o eventuala realegere a republicanului Donald Trump ca presedinte al SUA ar slabi Alianta Nord-Atlantica, in timp ce aceasta depune eforturi pentru a oferi in continuare…

- Comisia Europeana cere un acces mai bun la datele a 17 platforme onlineComisia Europeana a solicitat joi explicatii unui numar de 17 mari platforme online, printre care Amazon, Google si TikTok, suspectate ca nu respecta obligatia de a-si deschide datele pentru accesul cercetatorilor agreati de UE,…

- SUA suspenda asistența pentru Ucraina, in razboiul cu Rusia: ”Sprijinul a incetat complet”. Care sunt motivele SUA suspenda asistența pentru Ucraina: Casa Alba a anuntat ca sprijinul acordat Ucrainei de catre SUA, pentru a contracara invazia rusa, a „incetat complet”. Motivul este lipsa unui acord…

- Presedintele SUA, Joe Biden, nu ia in calcul demiterea secretarului Apararii, Lloyd Austin, a declarat luni agentiei Reuters o sursa de la Casa Alba, dupa ce seful Pentagonului a tinut secreta spitalizarea sa zile in sir, contrar procedurilor.

- Liderul Kim Jong Un a cerut cresterea productiei mai multor tipuri de vehicule de lansare de rachete, calificand-o drept o sarcina importanta in vederea pregatirii pentru o "confruntare militara" cu inamicul, a informat vineri presa de stat nord-coreeana, informeaza Reuters, citat de Agerpres.Aflat…

- Compania spatiala Blue Origin a lui Jeff Bezos si firma de capital privat Cerberus se numara printre companiile care si-au aratat interesul sa cumpere producatorul de rachete United Launch Alliance (ULA), potrivit unor surse citate de Wall Street Journal, transmite Reuters.Lockheed Martin si Boeing…