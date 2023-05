Jens Stoltenberg și Ursula von der Leyen au transmis felicitări președintelui Erdoğan Secretarul general al NATO si presedinta Comisiei Europene l-au felicitat pe presedintele turc pentru realegerea in functie, informeaza Rador. "Astept cu nerabdare sa continuam sa lucram impreuna si sa pregatim summitul NATO din luna iulie", a scris Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, din care Turcia face parte. CITESTE SI Macron se alatura celor care l-au felicitat pe Erdogan pentru victoria in alegeri 03:21 10 Alerta in Europa: drogul 'zombi' care duce la putrezirea și amputarea membrelor face primele victime 03:01 316 Zelenski il felicita pe Erdogan pentru victoria in alegeri.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

