- Intr-o dezvaluire sfașietoare, actrița Jennifer Aniston a dezvaluit ca a vorbit cu regretatul ei coleg de scena, Matthew Perry, cu doar cateva ore inainte de moartea acestuia. Aniston insista ca Perry parea „fericit și sanatos”. Perry, care l-a interpretat pe indragitul Chandler Bing in „Friends”, a…

- Jennifer Aniston și David Schwimmer i-au adus un ultim omagiu lui Matthew Perry. Actorii din Friends au postat mesaje emoționante pe rețelele sociale. Schwimmer, care a jucat rolul lui Ross, a distribuit pe Instagram o fotografie in care apare alaturi de Perry, in rolul lui Chandler. "Iți mulțumim pentru…

- Actorul Matthew Perry a fost inmormantat in cimitirul „Forest Lawn”, aflat de studioul Warner Bros, locul unde a fost filmat serialul „Friends”. La ceremonia restransa de adio, au participat cațiva prieteni, nu mai mult de 20 de persoane. Familia lui Matthew Perry a purtat sicriul. La eveniment au…

- Starul din Friends, Matthew Perry , care a murit sambata, 28 octombrie, la varsta de 54 de ani, gasit fara suflare in locuința sa din Los Angeles, in cada, nu a avut copii, nu și-a intemeiat o familie. Mulți intreaba acum daca a lasat vreun testament și cui ii vor ramane banii sai. Matthew Perry a…

- Amuzant, sarcastic, inteligent, ambițios, inimos, introvertit, temator. Sunt doar cateva dintre cuvintele care au creionat cel mai bine personalitatea lui Matthew Perry. Regele sarcasmului din Friends a trait o viața tumultoasa, plina de suișuri și coborașuri, luptand in fiecare zi pentru supraviețuire,…

- Actorii din serialul „Friends” au transmis ca sunt „total devastati” dupa moartea actorului Matthew Perry care l-a interpretat pe personajul Chandler Bing din acest sitcom de succes, relateaza AFP. „Suntem cu totii total devastati de pierderea lui Matthew. Am fost mai mult decat colegi de film. Suntem…

- Ultima postare pe Instagram a lui Matthew Perry pare sa fi fost una premonitorie, o fotografie in care starul din Friends se relaxeaza in jacuzzi, cu doar cateva zile inainte de tragica sa „moarte prin inec”, la varsta de 54 de ani, relateaza Daily Mail.Imaginea de pe Instagram, publicata in urma cu…

- Lumea filmului e in doliu! Matthew Perry, din serialul Friends, s-a stins din viața la varsta de 54 de ani. Potrivit primelor informații, actorul care l-a interpretat pe personajul Chandler Bing din serialul de succes a murit in locuinta sa din Los Angeles.