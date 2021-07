Jeff Bezos va porni marţi într-o călătorie la marginea spaţiului Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, va porni marti intr-o calatorie supersonica la marginea spatiului, care va fi transmisa in direct online. El va zbura la bordul New Shepard, un sistem ce cuprinde o capsula si o racheta construit de compania sa Blue Origin. Alaturi de el se vor afla fratele lui, Mark Bezos, femeia aviator Wally Funk in varsta de 82 de ani si un student in varsta de 18 ani, Oliver Daemen, care va fi primul client platitor la bordul navei. Acesta va fi primul zbor spatial cu echipaj civil care nu va fi pilotat. Niciunul dintre astronautii Blue Origin sau personal instruit nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

