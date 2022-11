Jeff Bezos a fost dat în judecată de o fostă menajeră care susţine că a fost supusă discriminării rasiale Mercedes Wedaa, care a afost timp de trei ani menajera la proprietatea lui Bezos din Seattle, a sustinut intr-un proces intentat la tribunalul de stat din Seattle ca ea si alti angajati hispanici la curatenie au fost tratati diferit fata de personalul alb. Ea sustine ca administratorul proprietatii lui Bezos „a devenit agresiv si abuziv” fata de ea, in timp ce era „respectuos si politicos” fata de ingrijitorii albi. Wedaa, care a inceput sa lucreze pentru prima data la casa lui Bezos in 2019, a spus ca i se cerea in mod regulat sa lucreze timp de 10 pana la 14 ore fara pauze de pranz sau de odihna… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Femeia pretinde ca a fost forțata sa iasa pe geam pentru a ajunge la toaleta, totul in contextul in care era obligata sa munceasca 14 ore pe zi fara oprire. Jeff Bezos, dat in judecata de menajera Jeff Bezos ramane printre cei mai bogați oameni din lume, insa va trebui sa dea explicații in tribunal…

- Miliardarul Amazon, Jeff Bezos, a fost dat in judecata de Mercedes Wedaa, o fosta menajera pentru discriminare rasiala. Aceasta s-a plans ca era obligata sa sara pe fereastra de la spalatorie pentru a merge la toaleta.

- Jeff Bezos a fost dat in judecata de o fosta menajera pentru discriminare rasiala, susținand, printre altele, ca era obligata sa sara pe fereastra de la spalatorie pentru a merge la toaleta, pentru ca nu avea voie sa intre in casa miliardarului decat pentru a face curațenie.

- Numele fostei vedete de televiziune Carmen Bruma a fost folosit in tentative de escrocherii in comerțul de pe internet. Dupa o lupta ce dureaza de mai mult de opt ani de zile, nutriționista inca nu a razbit in razboiul pornit impotriva unei firme ce s-a folosit de imaginea sa pentru a promova niște…

- Eder Militao (24 de ani), fundașul lui Real Madrid, s-a desparțit de Karoline Lima (26 de ani), fosta sa partenera, cu doar cateva zile inainte ca modelul brazilian sa nasca o fetița. Inițial se credea ca cei doi au ramas in relații amicale și fundașul central al celor de la Real Madrid a fost alaturi…

- Ca solista a trupei HI-Q, Dana Nalbaru a fost una dintre cele mai cunoscute vedete ale anilor 2000. Cea care a facut cunoscut refrenul ”Gașca mea nu poate sa stea liniștita”, solista și prezentatoarea Antena 1 s-a dedicat familiei sale in ultimii zece ani și educației celor trei copii ai sai. Mama și…

- Acordul este a doua comanda ferma din ultimii doi ani pentru Boom, dar compania va mai avea nevoie de cativa ani pentru construirea primului sau avion comercial. United Airlines s-a angajat anul trecut sa cumpere 15 avioane Overture. ”Pasagerii vor zboruri mai rapide, mai convenabile, mai durabile si…

- Barbatul care si-a ranit fosta iubita, in luna iunie, intr-o sala a Judecatoriei Constanta, a fost trimis in judecata de procurori, potriivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …