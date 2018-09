Jean-Claude Juncker, discurs anual despre "Starea Uniunii"

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a pledat miercuri, in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, sa se spuna ''nu nationalistilor care ii detesta pe cei care sunt altfel,...

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker tine miercuri, in Parlamentul European de la Strasbourg, ultimul sau discurs cu privire la Starea Uniunii. Juncker a spus ca va fi un moment al bilanturilor, nu ''un testament''. Acesta este cel mai important eveniment dupa vacanta politica europeana:…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, rostește miercuri discursul anual despre „Starea Uniunii". Discursul din acest an intervine in perspectiva scrutinului europarlamentar din 2019 și a dezbaterilor privind viitorul Uniunii Europene, dupa ieșirea Marii Britanii,

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, se va prezenta miercuri in Parlamentul European de la Strasbourg pentru a rosti ultimul sau discurs cu privire la Starea Uniunii, despre care a spus ca va fi un moment al bilanturilor, nu ''un testament'', potrivit France Presse, citata de Agerpres.

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, va rosti, miercuri dimineata, in sediul din Strasbourg al Parlamentului European, discursul anual despre “Starea Uniunii”, informeaza Mediafax. Discursul de anul acesta intervine in perspectiva scrutinului europarlamentar din 2019 si in contextul…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, se va prezenta miercuri in Parlamentul European de la Strasbourg pentru a rosti ultimul sau discurs cu privire la Starea Uniunii, despre care a spus ca va fi un moment al bilanturilor, nu „un testament“, noteaza AFP. Discursul va incepe la ora 10.00,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, se va prezenta miercuri in Parlamentul European de la Strasbourg pentru a rosti ultimul sau discurs cu privire la Starea Uniunii, despre care a spus ca va fi un moment al bilanturilor, nu „un testament“, noteaza AFP.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, se va prezenta miercuri in Parlamentul European de la Strasbourg pentru a rosti ultimul sau discurs cu privire la Starea Uniunii, despre care a spus ca va fi un moment al bilanturilor, nu ''un testament'', potrivit France Presse.…