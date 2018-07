Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat marti ca acordul asupra migratiei incheiat intre partidele membre ale coalitiei guvernamentale din Germania pare a fi in concordanta cu legislatia Uniunii Europene, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.ro.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, convoaca un “mini-summit” informal pe tema migratiei si azilului, duminica. Summitul ar putea determina viitorul coalitiei aflata la guvernarea Germaniei,...

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a confirmat informatiile potrivit carora mai multe tari din Uniunea Europeana au fost invitate la convorbiri ''informale'' pe tema migratiei, inainte de summitul liderilor UE de saptamana viitoare, relateaza miercuri agentia dpa.…

- Cancelarul german, Angela Merkel, nu intentioneaza sa organizeze o intalnire speciala cu alte cateva state ale UE afectate de criza migratiei, a declarat un purtator de cuvant al guvernului duminica. "Nu este prevazut niciun summit special al UE. Convocarea unui astfel de summit ar depinde…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune un editorial al lui Sorin Ionita pe tema participarii președintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, la inaugurarea in orasul german Trier a unei statui a lui Karl Marx, gest care a provocat controverse in Germania.contributors.ro:…

- Presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker avertizeaza ca Uniunea Europeana nu este doar un club condus de Franta si Germania, referindu-se la ingrijorari cu privire la o dominare a Uniunii de catre cuplul franco-german, relateaza The Associated Press. ”Europa nu este doar franco-germana.…

- Industria globala de comert naval a ajuns, in premiera, la un acord privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. Intelegerea are la baza concluziile obtinute in urma unor discutii realizate saptamana trecuta de catre membrii Organizatiei Maritime Internationale. Anterior,…