Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban a plecat, vineri, de la Paris catre Buenos Aires, unde va participa duminica, 10 decembrie, la ceremonia de investire in functie a noului presedinte argentinian Javier Milei, a declarat pentru MTI Bertalan Havasi, seful biroului de presa al premierului maghiar, potrivit…

- Statele Unite urmeaza sa participe la exercitii militare aeriene in Guyana, anunta joi ambasada americana la Georgetown, in contextul unor tensiuni puternice intre Guyana si Venezuela cu privire la regiunea Essequibo, aflata sub administratia Guyanei si revendicata de Caracas intr-o veche disputa teritoriala,…

- Vaticanul a anunțat, marți, ca, la recomandarea medicilor sai, Papa Francisc si-a anulat deplasarea prevazuta la Dubai pentru cea de-a 28-a Conferinta a Partilor (COP28) asupra schimbarilor climatice, relateaza AFP, citata de Agerpres.„Desi starea generala de sanatate a Sfantului Parinte s-a ameliorat…

- Parlamentul European (PE) a decis marti prin vot sa includa domeniul nuclear printre tehnologiile verzi de sustinut in vederea asigurarii competitivitatii si suveranitatii Uniunii Europene (UE) impotriva Chinei si Statelor Unite, o victorie politica si simbolica importanta a acestui sector in plina…

- Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a declarat marți, in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, ca va colabora cu cel mai inalt diplomat al Chinei, Wang Yi, pentru a impiedica extinderea conflictului din Orientul Mijlociu, atunci cand se vor intalni la sfarșitul acestei saptamani,…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, s-a intalnit cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, și cu președintele Chinei, Xi Jinping. Discuțiile separate au avut loc in China acolo unde Orban participa la Forumul Belt and Road, un plan lansat de Xi in urma cu un deceniu, potrivit Reuters. Președintele rus Vladimir…

- Presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a revenit duminica la resedinta sa oficiala din capitala la doua zile dupa o operatie la sold, fiind externat mai devreme decat era prevazut, data fiind 'evolutia sa clinica buna', a anuntat presedintia de la Brasilia. Lula, in varsta de 77 de ani,…