Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe german Heiko Maas a facut apel marti la Statele Unite si la Rusia sa continue sa dialogheze dupa summitul de luni de la Helsinki dintre liderii celor doua puteri nucleare, Donald Trump si...

- Ministrul german de Externe, Heiko Maas, il avertizeaza pe Donald Trump, inaintea intalnirii pe care acesta o va avea luni cu Vladimir Putin, sa nu negocieze in mod unilateral cu Rusia, intrucat risca pierderea aliatilor din Europa. “Dialogul aduce claritate. Dar din sistemul de coordonare cu presedintele…

- Ministrul de externe german, Heiko Maas, l-a avertizat pe presedintele american Donald Trump sa nu incheie un acord unilateral cu Rusia in detrimentul aliatilor occidentali ai SUA, informeaza duminica Reuters. "Am spus intotdeauna ca avem nevoie de dialog cu Rusia. De aceea este bine ca Washingtonul…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a respins sugestiile potrivit carora Berlinul ar putea fi intimidat de presedintele Statele Unite, Donald Trump, pentru a-si spori cheltuielile militare, declarand ca tara sa va lua propriile decizii ''suverane'', relateaza vineri Reuters. Trump…

- Ministrul de Externe german, Heiko Maas, a raspuns miercuri acuzațiilor președintelui american Donald Trump, conform carora Germania este „prizoniera” Rusiei, relateaza Reuters, preluata de mediafax. „Nu suntem prizonieri, nici ai Rusiei, nici ai Statelor Unite”, a declarat ministrul de Externe…

- Germania nu este prizoniera politicii rusesti, a declarat miercuri ministrul apararii german, Ursula von der Leyen, in replica la acuzatia presedintelui american Donald Trump, conform careia Germania este "total sub controlul" Moscovei, informeaza Reuters. "Avem o multime de probleme cu…

- Ministrul de Externe german, Heiko Maas, a anuntat strategia "Europa Unita", in replica la "America First". In primul discurs pe care l-a rostit dupa ce si-a preluat functia, Heiko Mass a promis ca va face tot posibilul pentru un "parteneriat echilibrat" cu Statele Unite, informeaza Associated…

- Decizia lui presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul nuclear cu Iranul va afecta pe termen lung relatiile dintre Washington si Berlin, a declarat Heiko Maas, ministrul german de Externe, in cadrul unui interviu publicat, sambata, de Spiegel citat de Deutsche Welle.…