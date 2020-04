Stiri pe aceeasi tema

- Ziua și cutremurul in Romania. Dupa ce ieri in țara noastra a avut loc un seism de puțin peste 3 grade, astazi, in cutremur cu magnitudinea de 4,3 grade pe scara Richter a avut loc in Marea Neagra, la 189 de kilometri de Constanța, informeaza Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs miercuri dimineata, la ora locala 6:16, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Seismul a avut loc la o adancime de 70 de kilometri,…

- Un cutremur de 6,7 grade pe scara Richter s-a produs in Insulele Kermadec, Oceanul Pacific. Seismul a avut loc la o adancime de 27 km.Autoritațile iau in calcul emiterea unei alerte de tsunami și se pregatesc pentru cel mai negru scenariu. Momentan, nu s-au anunțat pagube sau eventuale victime, dar…

- 9 martie 2011: Alerta de tsunami dupa un cutremur cu magnitudinea de 7,2 produs in Japonia (regiunea insulei Honshu). 11 martie 2011: Un cutremur cu magnitudine 9 grade pe scara Richter și cu epicentrul in Oceanul Pacific a lovit orașul Sendai, aflat pe coasta de est a Japoniei. Seismul a fost urmat…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,3 grade pe scara Richter s-a produs, duminica, in Insulele Kurile. Seismul a avut loc la ora 9:35, la o adancime de 15 km. Momentan, nu se cunosc detalii cu privire la eventuale pagube materiale sau victime. Kurile este un grup 56 de insule vulcanice din estul Asiei, situate…

- Cutremurul a avut loc la ora locala 19:37, iar epicentrul a fost stabilit la latitudinea de 37,3 grade nord si longitudinea de 141,4 grade est, la o adancime de 80 de kilometri.Seismul a fost resimtit in unele regiuni din prefectura Fukushima cu intensitatea 4 pe scara seismica din Japonia,…

- Un cutremur de 6,8 grade pe scara Richter s-a produs vineri in estul Turciei, provocand pierderi de vieti omenesti si importante pagube materiale. Gheorghe Marmureanu, președintele onorific al Institutului Național de Fizica a Pamantului, a dezvaluit ce riscuri exista pentru Romania!