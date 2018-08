Japonia: Premierul Shinzo Abe va candida, cu şanse mari, pentru un nou mandat la şefia Partidului Liberal-Democrat Premierul japonez Shinzo Abe si-a confirmat duminica decizia de a prezenta pentru un nou mandat in fruntea Partidului Liberal-Democrat (PLD), sperand sa devina seful de guvern cu cea mai mare longevitate in functie si sa-si duca la indeplinire obiectivul de a reforma Constitutia pacifista a tarii, transmite AFP. Shinzo Abe, aflat din 2012 la conducerea acestei formatiuni conservatoare, este aproape asigurat de obtinerea unul al treilea mandat la scrutinul prevazut pentru 20 septembrie. El beneficiaza de sprijinul mai multor factiuni in fata unicului sau rival, fostul ministru al apararii Shigeru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

