- Politia olandeza a declarat luni ca peste 200 de persoane au fost arestate in noaptea de Anul Nou in timpul unor violente impotriva fortelor de ordine care au avut loc in intreaga tara si in urma carora zeci de politisti au fost raniti, relateaza Reuters.Politia din mai multe orase a fost atacata…

- Presedintele american Joe Biden a redus pedepsele cu inchisoarea ale unui numar de 11 persoane care ispaseau pedepse mari in urma unor infractiuni fara violențe legate de droguri, și a grațiat mai multe persoane condamnate pentru deținere sau consum de marijuana, relateaza Reuters.

- Presedintele american, Joe Biden, a declarat ca nu exista "nicio indoiala" ca Donald Trump a sustinut insurectia din 6 ianuarie 2021, insa a subliniat ca este la latitudinea instantelor daca acest lucru il descalifica pentru a candida la presedintie, relateaza Reuters citat de Rador Radio Romania."E…

- Finlanda a comunicat ca va deschide centre speciale de inregistrare, care sa gazduiasca eventualii azilanti care traverseaza granita din Rusia, informeaza Rador Radio Romania.Autoritatile finlandeze au afirmat ca sute de persoane au ajuns in ultima saptamana. Aceasta nu este o ruta obisnuita. Migrantii…

- Un accident rutier soldat cu ranirea a trei persoane a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, pe drumul ce leaga Municipiul Sebeș de Petrești. In accident au fost implicate doua autoturisme. Din primele informați se pare ca accidentul s-ar fi produs din cauza unei depașiri periculoase iar in urma…

- Cea mai secreta unitate a forțelor israeliene a intrat in Gaza pentru a elibera ostatici. Dar si sa pregateasca ofensiva terestra a Israelului?De la atacul Hamas asupra Israelului de acum mai bine de doua saptamani, statul israelian promite o ofensiva terestra in Gaza. Pana acum, tot nimic. Armata…

- Gabriela Firea susține extinderea rețelei de centre de sanatate mintala, proiect anunțat de ministerul Sanatații.„Aceste persoane au nevoie de ajutor specializat, dar și de acceptare din partea celor din jur. Integrarea lor in activitați la nivel local poate fi o soluție pentru a-i sprijini. Am fost…

- Fortele israeliene au atacat 800 de tinte in Gaza, au ucis sute de luptatori ai gruparii islamiste Hamas si au capturat alte zeci, informeaza un purtator de cuvant al fortelor armate israelene (IDF), relateaza Reuters citat de Rador Radio Romania.Israel a atacat Gaza duminica, dupa ce a suferit cel…