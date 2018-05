Japonia: Industria kimonoului nu se lasa doborata!

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a vizitat astazi mai multe intreprinderi din UTA Gagauzia, unde a discutat cu angajații și șefii acestora despre reformele inițiate pentru dezvoltarea climatului de afaceri, atragerea investițiilor in regiune, dar și despre

- Gigantul tehnologic HP se va implica in industria marijuanei, oferind o tehnologie care ar putea schimba modul in care oamenii cumpara produsul recreational. HP va incepe sa vanda sisteme POS pentru magazinele in care este comercializata marijuana, scrie Business Insider. Aceasta este prima companie…

- ♦ Doar doua companii cu capital privat romanesc - Cerealcom Dolj si Patberg International - isi fac loc intre cei mai mari 20 de exportatori din agrobusiness ♦ Top 20 are o pondere de peste 65% in total exporturi din agrobusiness ♦ Romania exporta produse agricole de 1,8 mld. euro…

- "Romania dispune de avantaje competitive deosebite in acest sector. Exporturile in domeniu ating aproape un sfert din totalul exportului national, industria auto se dezvolta consistent pe orizontala, iar companiile autohtone lucreaza cu si pentru cei mai importanti producatori auto din lume. Toate…

- Masurile au fost catalogate imediat ca fiind inceputul unui razboi comercial. De altfel și motivația introducerii acestor taxe vamale este controversata, respectiv ca prin importurile de oțel este amenințata “securitatea naționala”. Pentru a pune și mai mult paie pe foc, la sfarșitul saptamanii trecute,…

- Satui de birocratia greoaie si de indecizia statului, principalii jucatori din industria japoneza a monedelor virtuale negociaza infiintarea unui organism de autoreglementare. Cele doua asociatii patronale ale industriei monedelor virtuale din Japonia ar urma sa fuzioneze intr-o organizatie de autoreglementare,…

- Arinobu (Yushin) Fukuhara, fondatorul uneia dintre cele mai vechi companii de cosmetice din lume, Shiseido, s-a nascut pe 10 mai 1848, in districtul Awa din Chiba, Japonia. Acesta a avut trei fii: Roso, Shinzo si Nobuyushi Fukuhara. In 1872, in timp ce lucra ca farmacist-sef pentru Marina Imperiala…

- Recent, agentia spatiala japoneza JAXA a lansat in spatiu cea mai mica racheta care are menirea de a plasa pe orbita un satelit. Lansarea hardware-ului de dimensiuni cat mai mic reprezinta o alternativa la abordarea companiei SpaceX, care...