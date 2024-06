Toyota – GAC sau motorul cu amoniac în industria auto Cel mai mare producator auto din lume, Toyota, accepta o noua provocare pentru reducerea emisiilor de carbon. Impreuna cu grupul chinez GAC, constructorul a anuntat dezvoltarea unui motor cu amoniac, care va reduce emisiile de carbon cu 90%. Este vorba despre o versiune modificata a motorului cu ardere interna, varianta traditionala, si functioneaza cu amoniac. […] The post Toyota – GAC sau motorul cu amoniac in industria auto appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

