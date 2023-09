Japonia a avut cea mai călduroasă vară din istorie Japonia a avut cea mai calduroasa vara din istorie Japonia a avut cea mai calduroasa vara inregistrata vreodata, a anunțat agenția meteorologica, potrivit Reuters, informeaza Mediafax. Japonia a inregistrat in vara care tocmai s-a incheiat cea mai ridicata temperatura medie din ultimii 125 de ani, a anunțat vineri agenția meteorologica a țarii. Rezultatele au fost stabilite in urma masuratorilor facute in 15 locuri din intreaga țara in perioada iunie-august. Creșterea temperaturii medii a fost de 1,76 grade Celsius, a precizat Agenția Meteorologica Japoneza (JMA). Astfel, a fost… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

