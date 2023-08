Stiri pe aceeasi tema

- Pasionat de ciclism, locotenent-colonel George Dragoș Dedu, component in cadrul BikeXpert Racing Team a obținut un rezultat notabil la concursul anual “Cheia MTB Challenge” – tura lunga “2 munți”, clasandu-se pe locul I, la categoria Master 2 (40 – 49 de ani). Concursul de mountain bike s-a desfașurat…

- A fost semnat contractul de achiziție a aparatului angiograf de care aveau atat de multa nevoie dambovițenii cu anumite afecțiuni cardiovasculare, dar și medicii specialiști din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviște. Angiograful va funcționa in noua cladire pe care o construim in curtea…

- Cele mai frumoase fete intra in competiția Miss Astoria Pool Park. Inscrieri, probe de concurs și programul evenimentului din Alba In 13 august, se desfașoara prima ediție a Miss Astoria Pool Park, eveniment organizat in complexul de la ieșire din Alba Iulia spre Teiuș. Inscrierile se fac pana in 11…

- Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba: Concursul de interpretare la tulnic „In memoriam Elena Pogan” și-a desemnat caștigatorii Concursul de interpretare la tulnic „In memoriam Elena Pogan”, unicul concurs de acest gen din Romania, și-a desemnat caștigatorii celei de-a VI-a ediție. Competiția, care…

- Jandarmul montan Ionut Timofte, vicecampion la “Campionatul Național de Alergare Montana Masters 2023” .Weekend-ul trecut, Ionuț Timofte a obținut o noua performanța notabila. A ocupat locul al II-lea la “Campionatul Național de Alergare Montana Masters 2023”, categoria de varsta +35 ani, concurs care…

- Ionuț Timofte a reprezentat timp de peste 7 ani Jandarmeria damboviteana prin participarea la mai multe competiții sportive (semimaratoane pe asfalt, crosuri și maratoane montane), la care a obținut rezultate bune și foarte bune. Duminica 25 iunie a.c., jandarmul montan a obținut o noua performanța…

- Impatimiții de mountain-bike au ocazia sa se inscrie și sa ia parte, la finalul saptamanii viitoare, in competiția de profil Cupa Romaniei de Downhill #3 (n.n. downhill – ciclism gravitațional), care se va desfașura in zilele de 30 iunie și 1 iulie, la Azuga. Evenimentul este organizat pentru prima…

- Peste 200 de electricieni de la cele 18 sucursale aflate in arealul de acoperire al Distribuție Energie Electrica Romania (DEER) și elevi din patru județe care urmeaza forme de invațamant dual participa, intre 7-8 iunie, la cea de-a 41-a ediție a competiției "Trofeul Electricianului." Concursul se desfașoara…