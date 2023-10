Stiri pe aceeasi tema

- De 22 de ani, pe data de 5 octombrie, sarbatorim Ziua Jandarmeriei Montane. Indiferent de vreme, in varf de munte sau la poalele lui, pe traseele turistice sau in orice zona in care sunt prezenți turiștii, jandarmii montani sunt acolo pentru siguranța dumneavoastra. Anul acesta, Jandarmeria Suceava…

- Cu ocazia Zilei Jandarmeriei Montane, pe 5 octombrie, Jandarmeria Suceava s-a alaturat campaniei "Echipa munților curați" și a dedicat aceasta zi speciala mediului inconjurator.Jandarmi montani, alaturi de elevii Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi ,,Petru Rareș" ...

- Jandarmii montani dambovițeni au desfașurat, joi, 5 octombrie, o actiune de ecologizare in zonele Zanoaga și Cheile Zanoagei Mici din Munții Bucegi, in cadrul campaniei “Munții nu sunt de gunoaie! Hai sa le redam culoarea!” Activitatea s-a desfașurat in contextul celebrarii Zilei Jandarmeriei Montane,…

- Un comportament adecvat la școala, un limbaj corespunzator și un grup de prieteni potrivit – sunt doar trei dintre aspectele aduse in discuție de jandarmii dambovițeni pe timpul unei acțiuni informativ-preventive ce a avut loc marți, 26 septembrie a.c., la Colegiul Național “Vladimir Streinu” din Gaești.…

- Jandarmii montani de la posturile Pestera si Zanoaga au desfasurat o actiune de informare a turistilor cu privire la prevenirea faptelor antisociale incidente prevederilor legale referitoare la efectuarea activitaților de picnic in mediul montan, dar si la pericolele la care isi pot expune sanatatea…

- Jandarmii montani de la posturile Peștera și Zanoaga impreuna cu salvamontiștii dambovițeni, au intervenit joi, 20 iulie a.c., in urma unui apel pe 112, pentru a acorda sprijin unei persoane atacate de un animal salbatic. Ajunși in zona Podul cu Flori din Munții Bucegi, jandarmii montani și salvamontiștii…

- Un cioban de 62 de ani a fost atacat de urs, joi seara, la o stana din zona nordica a județului Dambovița. In urma leziunilor multiple suferite, acesta a fost transportat de urgența la spital pentru ingrijiri medicale. Incidentul s-a petrecut la o stana din zona Zanoaga, din Munții Bucegi. Se pare ca,…

