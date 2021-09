Stiri pe aceeasi tema

- Parcul industrial va fi construit la inițiativa Consiliului Județean Iași, in parteneriat cu Consiliul Local Lețcani, pe un teren cu o suprafața de 18 hectare. Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a semnat pe 18 august contractul de achiziție publica pentru execuția lucrarilor. Firma…

- Zilnic mai multe echipaje și patrule de jandarmi ieșeni acționeaza pentru asigurarea ordinii și siguranței publice, intervenția la solicitarile cetațenilor in situații de urgența, insoțirea autovehiculelor care transporta dozele de vaccin (la solicitare), precum și punerea in aplicare a masurilor stabilite,…

- In acest weekend, 17 și 18 iulie 2021 jandarmii ieșeni vor fi prezenți, atat in mediul urban, cat și rural, de asemenea, pentru a lua masuri de asigurare a ordinii publice la o serie de manifestarile sportive, așa cum este: turneul de tenis ”Concord Iași Open” la Baza Sportiva Ciric derulat in perioada…

- Zilnic mai multe echipaje și patrule de jandarmi ieșeni acționeaza pentru asigurarea ordinii și siguranței publice, intervenția la solicitarile cetațenilor in situații de urgența, insoțirea autovehiculelor care transporta dozele de vaccin (la solicitare), precum și punerea in aplicare a masurilor stabilite,…

- Costel Enache a acceptat propunerea conducerii clubului din Copou și va fi tehnicianul echipei in sezonul viitor. In primele zile ale saptamanii viitoare, Costel Enache va fi prezentat oficial, prilej cu care vor fi anunțate și alte detalii ale colaborarii. In varsta de 48 de ani, antrenorul Politehnicii…

- Precipitațiile consistente inregistrate in noaptea de 15/16 iunie 2021 in bazinul hidrografic al raului Ozana au determinat antrenarea masiva de aluviuni, care au condus la o creștere a turbiditații cu mult peste limita admisa, cu influențarea calitații apei in drenul nou al aducțiunii Timișești. Pentru…

- In fiecare an, la data de 14 iunie se celebreaza in intreaga lume „Ziua Mondiala a Donatorului de Sange”, prilej pentru a crește gradul de conștientizare asupra importanței donarii de sange și a mulțumi donatorilor voluntari de sange pentru gestul lor de a salva vieți fara a aștepta o recompensa in…