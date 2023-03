Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Dambovița au continuat activitațile de prevenire și au desfasurat acțiuni informativ-preventive in randul elevilor de la Colegiul Național “Nicolae Titulescu” Pucioasa și Liceul “Aurel Rainu” Fieni. In cadrul acestor activitați jandarmii dambovițeni le-au prezentat elevilor aspecte cu privire la principalele fapte antisociale care pot fi savarsite de catre [...] Articolul Jandarmii fac acțiuni de prevenire in randul elevilor dambovițeni a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - .