Jandarmii din Alba vor fi la datorie în acest weekend. Misiuni la Cugir, Câmpeni, Valea Mică și Muntele Găina In perioada 21 – 23 iulie, efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Avram Iancu Alba, vor fi la datorie, in scopul asigurarii unui climat de ordine si siguranta pentru cei care vor fi prezenti la evenimentele desfașurate pe raza județului. Vom fi prezenti la manifestarile organizate in aceasta perioada la Cugir – Ziua Cetații Singidava, la Campeni unde se desfașoara evenimentul Roze pentru suflet și la Nedeea din localitatea Valea Mica. Pentru cei care aleg sa petreaca aceasta sfarșit de saptamana in aer liber la stațiunile turistice din județ, jandarmii de la posturile montane… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

