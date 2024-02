Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures a fost dotat cu una dintre cele trei drone achizitionate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) in cadrul unei finantari europene, iar aparatul de zbor fara pilot va deveni functional imediat ce personalul care il…

- Județul Arad a primit o mașina de teren pentru Serviciul Salvamont, din subordinea Consiliului Județean. Mașina a ajuns la Arad astazi, printr-un proiect implementat de catre Departamentul pentru Situații de Urgența și Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. La nivel național au fost distribuite…

- Printr-un proiect implementat de catre Departamentul pentru Situații de Urgența și Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, astazi au fost predate serviciilor publice județene Salvamont un numar de 34 autospeciale

- Salvamont Brasov a fost dotat cu doua autospeciale noi destinate interventiilor in zone greu accesibile. Noi echipamente au intrat, vineri, in dotarea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, printre acestea fiind ambulante pentru transportul pacientilor cu risc biologic si perne de salvare…

- FOTO Salvamont Alba, autospeciala noua, destinata interventiilor in situatii de urgenta in zone montane foarte greu accesibile Salvamont Alba, autospeciala noua, destinata interventiilor in situatii de urgenta in zone montane foarte greu accesibile Incepand de astazi Serviciului Public Județean Salvamont…

- Autoritatile au intrat in alerta luni dimineata dupa ce in apropierea Colegiului Economic din municipiul Buzau a fost sesizat un colet suspect.Mai multe echipaje de politisti, pompieri si jandarmi s-au deplasat la fata locului fiind restrictionata circulatia."La fata locului Inspectoratul pentru Situatii…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, alaturi de o serie de experti francezi si reprezentanti ai Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, a participat, sambata, la Targu Mures, la incheierea unuia dintre cele mai importante cursuri de tip „COS-DSM" (Comandant Operatiuni…