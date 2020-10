Jalea de pe lume la „Socola”: focarele cresc de la o zi la alta

Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica Iasi a anunțat aparitia a doua focare COVID-19 la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași unde au fost depistate zece cazuri și șase cadre medicale infectate la Spitalul Clinic de Urgența „Sf. Spiridon” din Iași. Pacientii confirmati sunt izolati in spital si monitorizati.…

- Un nou focar de COVID-19 este activ in sectia de Cardiologie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) "Sf. Pantelimon" Focsani, dupa ce patru cadre medicale s-au infectat cu noul coronavirus, au informat, luni, reprezentantii unitatii medicale."La nivelul sectiei de Cardiologie avem in acest…

- Un nou focar de COVID-19 este activ in sectia de Cardiologie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) ‘Sf. Pantelimon’ Focsani, dupa ce patru cadre medicale s-au infectat cu noul coronavirus, au informat, luni, reprezentantii unitatii medicale. ‘La nivelul sectiei de Cardiologie avem in acest moment patru…

- Cadrele medicale de la Spitalul din Caracal care sunt internate in unitatea sanitara suferind de COVID-19 isi ajuta colegii care au in grija ceilalti pacienti internati dupa ce au fost infectati cu noul coronavirus. Pe langa ajutorul acordat colegilor, cadrele medicale sunt un „sprijin moral” care „conteaza…

- Personalul medical din Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu se pot testa gratuit pentru depistarea COVID. Este anunțul facut de conducerea unitații medicale, in urma unei anchete interne care este in continuare in derulare la Secția psihiatrie din Spitalul Județean. O parte a cadrelor medicale…

- Zece cadre medicale și doi pacienți de la Secția Oncologie a Spitalului Județean din Baia Mare au Covid-19. Cadrele medicale au fost izolate la domiciliu, iar pacienții au fost transferați la un spital suport, anunța MEDIAFAX.Este focar de Covid-19 la Secția de Oncologie a Spitalului Județean…

- Personalul medical din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ,,Sf. Apostol Andrei" Constanta si Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta sunt cazati la Casa Olt din satul de Vacanta Consiliul Judetean Constanta a incheiat un contract in acest sens SC Merkal SRL, proprietarul locatiei Personalul…