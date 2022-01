Jale mare! Ne pleacă influensăresele… asta… prințesele… Ioana Chicet Macoveiciuc, zisa și cunoscuta ca prințesa urbana, s-a suparat pe ziariști, s-a suparat pe țara – a noastra, se-nțelege – s-a suparat pe lumea asta neomenoasa și fara obraz, prin mijlocul careia a facut Pronia sa se invarta. Pana acum. De fapt, na… Are și motiv. Orice… prințesa – despre oamenii de rand habar n-am – s-ar fi suparat, daca era in locul ei. Pai, s-au pus niște ziariști sa puna la o știre o poza cu doamna, in care pare isterica. Asta, deși erau vreo 500 de poze cu dansa, la indemana, pe facebook, in care nu parea isterica… Plus ca, lumea care a citit, a și ras, a și comentat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

