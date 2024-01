Jale în China! 13 de copii au murit într-un incendiu Un incendiu a izbucnit in dormitoarele unei școli primare din provincia Henan, zona situata in China centrala. Treișprezece elevi au murit dupa ce a izbucnit un incendiu in dormitoarele unei școli primare din provincia Henan, situata in centrul Chinei, a raportat presa de stat chineza. ”Vineri, la orele 23.00 (15.00 GMT), departamentul local de pompieri a primit o alerta despre un incendiu in caminul scolii Yingcai din satul Yanshanpu”, a informat sambata agentia oficiala de presa Xinhua, citata de AFP. Toți cei decedați erau elevi in clasa a treia, a declarat un profesor de la școala Yingcai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

