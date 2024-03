Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o cercetare recenta pe acest subiect publicata in jurnalul Plos One si preluata de time.com, dr. David Agus, de la Scoala de Medicina a Universitatii California de Sud, impreuna cu echipa sa de cercetatori, arata ca pentru persoanele trecute de jumatatea vietii o aspirina pe zi poate reduce riscul…

- Muzica romaneasca este doliu, dupa decesul fulgerator al celebrului violonist din Maramures, Gabi Stangau. Acesta cantase alaturi de Andra pe scena, iar la cateva ore distanta a murit intr un accident de ATV, conform stiripesurse.ro.Gabi Stangau a postat o poza de pe ATV ul care i a adus moartea, chiar…

- Tragedie ecologica pe campurile din județul Arad. Zeci de caprioare au fost descoperite moarte, iar autoritațile banuiesc ca de vina sunt substanțele impraștiate de agricultorii locali contra rozatoarelor. Citește și: Ajutor pentru un copil de doar un an si jumatate bolnav de inima Patru fonduri cinegetice…

- Patru fonduri cinegetice se confrunta cu pierderi semnificative, iar poliția a demarat o ancheta pentru a stabili circumstanțele exacte ale acestei tragedii ecologice.Se presupune ca substanțele chimice folosite de agricultori pentru combaterea rozatoarelor au contaminat hrana caprioarelor, provocandu-le…

- Un cutremur cu magnitudinea 3 s-a produs la miezul noptii, la ora locala 00:06, in Banat, judetul Timis, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la adancimea de 9,8 kilometri (km) in apropierea urmatoarelor…

- Fostul international roman Iosif Lereter a incetat din viata la varsta de 90 de ani, a anuntat, sambata, clubul de fotbal UTA Arad pe pagina sa de Facebook, conform Agerpres.''Ne luam ramas-bun de la unul din marii capitani ai Utei, unul din marii eroi dintr-o Generatie de Aur a Batranei Doamne:…

- Simona Mitrea, pasionata de pedagogie, are un proiect unicat in Romania. Ea a inființat prima școala pentru copiii cu un IQ ridicat, de la 2 la 19 ani. Absolventa a Academiei de Studii Economice, Simona Mitrea și-a ascultat chemarea interioara – pedagogia. Ea s-a specializat in management educațional,…