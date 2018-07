Jaguar va „naparli” post Brexit

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare constructor auto britanic, Jaguar Land Rover, a avertizat joi ca un asa-numit Brexit dur ar costa compania 1,2 miliarde lire sterline (1,59 miliarde dolari) pe an si ar pune in pericol investitiile pe care compania le are in vedere in Marea Britanie.

- Compania auto BMW ar putea fi nevoita sa inchida fabricile din Marea Britanie in care sunt produse marcile Mini si Rolls-Royce daca activitatile de aprovizionare cu piese componente vor fi afectate de Brexit, avertizeaza un reprezentant al firmei citat de Financial Times, scrie zf.ro.

- Constructorul german de automobile si-a manifestat ingrijorarea cu privire la lentoarea negocierilor dintre guvernul britanic si Uniunea Europeana privind relatia celor doua parti dupa 29 martie 2019, cand Regatul Unit va parasi blocul comunitar. Un reprezentant al grupului german, Ian Robertson, a…

- Cetatenii europeni prezenti in Regatul Unit vor putea sa inceapa sa se inregistreze din toamna pentru a obtine un titlu de sejur permanent dupa Brexit, a anuntat joi Guvernul britanic, angajandu-se sa faca aceasta procedura "cat mai simpla posibil", relateaza

- Negociatorul sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a avertizat vineri ca UE nu \'\'se va lasa impresionata\'\' de Marea Britanie in negocierile privind viitorul lor parteneriat dupa plecarea acesteia din UE, relateaza AFP.

- Jaguar Land Rover a raportat o scadere a profitului, dupa o crestere mai lenta a vanzarilor si o crestere a investitiilor in afaceri, relateaza BBC. Veniturile anuale brute au scazut la 1,5 miliarde de lire sterline de la 1,6 miliarde lire sterline fata de anul precedent, iar profitul…

- Facebook nu va mai accepta reclame din afara Irlandei corelate postarilor privind referendumul de legalizare a avortului ce va avea loc la 25 mai in aceasta tara profund catolica, conform unui anunt facut marti de gigantul social media american care incearca sa-si imbunatateasca transparenta privind…

- Firma de consultanta Cambridge Analytica, acuzata ca a accesat ilegal datele a zeci de milioane de utilizatori in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit, isi inceteaza operatiunile, afirma surse citate de publicatia The Wall Street Journal.