Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acestei dimineți, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Urbana Timișoara au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul ca persoane necunoscute ar fi patruns in sediul unei instituții, din municipiul Timișoara. Este vorba despre sediul Baroului Timiș, in apropierea Pieței Libertații…

- Sediul Baroului Timiș a fost jefuit, azi noapte. Alarma s-a dat, in aceasta dimineața, cand angajații au venit la serviciu și au gasit urmele de forțare in cladirea de pe strada Lucian Blaga. Hoții au luat o cheie din interior și au deschis un seif. Conform primelor informații, erau aproximativ 40.000…

- Lovitura de proporții data de hoți in noaptea de Craciun – au plecat cu o suma importanta de bani și cu aur. Vizata a fost o locuinta de pe strada Splaiul Morilor din Lugoj, aparținand patroanei unei firme. Hotii au actionat la pont pentru ca la ora atacului nu era nimeni casa, locatarii fiind plecați…

- Deputatul PSD de Suceava Gheorghe Șoldan a declarat ca intrarea social-democraților la guvernare inseamna respectarea votului romanilor de la ultimele alegeri. Gheorghe Șoldan a declarat ca, joi, a votat pentru un Guvern al investițiilor in economia naționala și grija maxima pentru toți ...

- Raluca Turcan a anunțat ca nu va fi exclusa din PNL dupa ce l-a criticat pe președintele partidului - Florin Cițu."Nu. De ce? Am spus lucrul acesta in interior. (...) De altfel, din interiorul partidului au aparut in spatiul public declaratii mult mai taioase decat ceea ce am spus eu, insa mi s-a parut…

- O femeie din Dolj a ramas fara 36.000 de lei, in timp ce se afla sa cumpere produse pentru aprovizionarea magazinelor pe care le detine. Totul s-a intamplat joi, 18 noiembrie, in curtea Centrului Comercial Banie. Femeia a anuntat imediat politia, dar hotii fugisera. O femeie de 32 de ani, din Dolj,…

- Hoții au dat, azi noapte, atacul la sediul unei firme de curierat care are birourile in Remetea Mare. Alarma s-a dat la 4:30 cand s-a observat ca persoane necunoscute au forțat intrarea și s-au dus spre incaperea unde era ținut seiful. Casa de valori a fost deschisa și spargatorii au disparut cu incasarile…

- Mai mulți hoți au forțat in noaptea de marți spre miercuri cu o ranga ușile depozitului unei firme de curierat intr-o localitate de langa Timișoara și au fugit cu aproximativ 100.000 de euro, suma sustrasa din seif. Polițiștii spun ca valoarea exacta va fi stabilita dupa audierea celor care lucreaza…