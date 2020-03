Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii chinezi din Wuhan și Shenzhen au descoperit ca persoanele cu grupa de sange A (II) sunt mai vulnerabile, și automat mai predispuse, la infectarea cu Covid-19. In schimb, cei care sunt mai puțini afectați sunt cei cu zero(I). Oamenii de știința au analizat datele a 2.200 de pacienți…

- Serbia a interzis duminica intrarea pe teritoriul sau a cetatenilor straini care vin din tarile cele mai afectate de noul coronavirus, confirmand determinarea tarilor din Balcani de a se baricada impotriva pandemiei, relateaza AFP. Guvernul sarb a precizat ca masura ii priveste pe strainii…

- Coronavirus. Spania intra in carantina, dupa ce numarul cazurilor a crescut alarmant, cu 1.500 intr-o singura zi. Spania se inchide la nivel național ca masura impotriva coronavirusului ca parte a masurilor de stare de urgența, relateaza El Mundo și Cadena Ser, scrie Reuters. Numarul cazurilor de coronavirus…

- Interpol avertizeaza populația sa fie vigilenta cu privire la fraudatorii care „exploateaza frica și incertitudinea” de noul coronavirus, pentru a inșela oamenii, in mediul online. Organizatia internationala de politie Interpol a emis un aviz pentru fortele de politie din intreaga lume in legatura cu…

- Ungaria a declarat miercuri stare de urgenta pentru a aplica masurile de prevenire a raspandirii coronavirusului. Ungaria a interzis accesul persoanelor venite din Italia, China, Coreea de Sud si Iran, cu exceptia cetatenilor ungari, care vor trebui sa ramana doua saptamani in izolare la domiciliu,…

- Noul coronavirus (Covid-19) se raspandeste rapid. Pana in prezent, la nivel mondial, mai mult de 106.000 de persoane au fost infectate si mai mult de 3.500 de oameni au murit. Majoritatea cazurilor inregistrate acum sunt in afara Chinei, iar virusul se raspandeste rapid si in Europa. Potrivit telegraph.co.uk,…

- Cu toate acestea, este posibil ca metoda folosita in China sa nu fie autorizata in Europa. Astfel medicii spera sa fie dezvoltat vaccinul anti-coronavirus decat terapia cu ser. China folosește o resursa pusa la dispoziție chiar de catre epidemia cu COVID 19: pacienții infectați cu coronavirus.…

- Guvernul francez a anuntat sambata ca adunarile mai mari de 5.000 de oameni sunt interzise temporar, in contextul epidemiei Covid-19, transmite news.ro.Franta a raportat 16 noi cazuri, numarul total al persoanelor infectate ajungand la 73. „Toate adunarile publice de mai mult de 5.000…