- Membrii PNL din Comisiile pentru agricultura ale Parlamentului „privesc cu maxima ingrijorare turnura neașteptata” pe care a luat-o poziția oficiala a Romaniei, exprimata de ministrul agriculturii Florin Barbu in fața forurilor europene, in ceea ce privește propunerea Comisiei Europene care reglementeaza…

- Prezent, sambata, la un targ de produse traditionale din Capitala, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a facut noi precizari cu privire la cresterea si taierea porcilor in Romania, precum si despre preturile alimentelor de baza. Citește și: INFOTRAFIC. Recomandari pentru cei care se intorc din minivacanta…

- Porcul nu trebuie interzis si nu se va interzice niciodata in Romania: Ce spune Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Porcul nu trebuie interzis si nu se va interzice niciodata in Romania, a transmis vineri la un targ de produse traditionale organizat in Capitala, Florin Barbu, Ministrul Agriculturii…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunța schimbari importante privind modul de acordare a subvențiilor la bovine și ovine, accentul fiind pus pe animalele tinere. Astfel, crotalii mai vechi de sapte ani vor fi trecute intr-o baza inactiva, iar animalele respective nu vor mai primi subventii, a declarat…

- Intrebat, la Timisoara, daca sunt mecanisme de compensare pentru fermierii care in ultimul an s-au plans de pierderi tot mai mari, din cauza razboiului din Ucraina, Florin Barbu a precizat ca a solicitat o subventie. ”Atunci cand am mers la Varsovia si alaturi de cele 5 state am semnat o pozitie comuna…

- Intr-o declarație facuta in direct la AGRO TV , ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a anunțat o reforma majora menita sa simplifice și sa eficientizeze procesul de accesare a fondurilor europene pentru fermierii romani. Conform declarației sale, fermierii vor avea nevoie de un…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat sambata ca Banca de Resurse Genetice Vegetale din Buzau este un exemplu ca putem face cercetare in Romania, ca putem oferi sprijin cercetatorilor romani si ca va solicita Comisiei Europene sprijin financiar pentru extinderea proiectului. „Banca de Resurse…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, vrea ca interdicția importului de cereale din Ucraina sa fie prelungita, iar fermierii romani amenința cu blocarea porturilor și vamilor. Romania, impreuna cu alte state, a semnat un acord de prelungire conform caruia interdicția importului de cereale din Ucraina…