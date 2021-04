Stiri pe aceeasi tema

- La a 60-a aniversare a primului zbor in spațiu efectuat de Iuri Gagarin, Vladimir Putin și-a exprimat dorința “de a da o noua stralucire blazonului Rusiei in materie de cucerire spațiala”. Rusia, a declarat el la o videoconferinta cu mai mulți membri ai guvernului, organizata pentru a marca aniversarea…

- Vladimir Putin a estimat luni ca Rusia ar trebui sa ramâna o mare putere „nucleara și spațiala”, la 60-a aniversare a zborului în spațiu al lui Yuri Gagarin, potrivit AFP.O sursa de mândrie în Rusia, acest zbor este sarbatorit într-un moment în…

- Kremlinul a anunțat ca președintele rus Vladimir Putin, 68 de ani, a fost vaccinat marți, 23 martie, cu prima doza impotriva COVID-19 și se simte bine, relateaza Europa Libera. Potrivit sursei citate, evenimentul s-a produs fara prezența camerelor de filmat, iar autoritațile au refuzat sa transmita…

- Grupul Celor Sapte a anunțat ca nu va recunoaște “incercarile Rusiei a legitima ocuparea Crimeei”, in contextul unor tensiuni sporite cu Moscova. „Denunțam fara echivoc ocuparea temporara a Republicii Autonome Crimeea și a orașului Sevastopol de catre Rusia. Nu recunoaștem și nu vom recunoaște incercarile…

- Seful guvernului austriac, Sebastian Kurz, a declarat marti ca a discutat cu presedintele rus, Vladimir Putin, despre utilizarea vaccinului Sputnik V in Austria, desi a conditionat-o de aprobarea sa de catre Uniunea Europeana, relateaza EFE. 'Am vorbit la telefon cu Vladimir Putin, suntem in contact…

- Agentia Federala Medico-Biologica a Rusiei (FMBA, conform initialelor in limba rusa) va incepe in luna iulie testele clinice pentru un nou tip de vaccin anti-COVID-19, capabil sa genereze imunitate la nivel celular cu o protectie de peste 13 ani, a declarat luni directoarea acestui centru, Veronika…

- Președintele rus Vladimir Putin a acuzat țarile occidentale ca se folosesc de Alexei Navalnii și ca alimenteaza protestele pro-opozant, ca parte a "politicii lor de izolare" a Rusiei, transmite duminica AFP, citata de Agerpres.

- Dimitri Medvedev, fost premier și președinte al Rusiei și unul dintre cei mai loiali locotenenți ai lui Vladimir Putin, spune ca Rusia este pregatita „legal și tehnologic” sa se deconecteze de la internetul global, „daca va fi nevoie”, relateaza The Moscow Times.