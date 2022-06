Iuliana Beregoi, împlinește 18 ani. Costă 1500 lei să ai poză cu vedeta YouTube-ului românesc Cea mai in voga adolescenta de la noi, Iuliana Beregoi implinește 18 ani, pe 18 iulie. Varsta la care vedeta adolescenților romani, a adunat sume impresionante din YouTube și concerte. Solista și vloggerița de succes de origine basarabeana, cu aproape un milion de abonați și cantece cu vizualizari record, de 151 de milioane, Iuliana Beregoi are o medie lunara din YouTube de circa 4000 de euro și una anuala de 55.000 de euro, potrivit estimarilor socialbrade.com. Sume extraordinare pentru o adolescenta, la care se adauga veniturile din activitatea concertistica. Anul acesta, micuța solista a reușit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Arsenie Todiraș, fostul membru al trupei O-Zone, a fost prezent, in cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”, unde a vorbit despre foștii lui colegi. Artistul a vorbit și despre cearta cu Dan Balan. In urma cu mai mulți ani, trupa O-Zone se bucura de un real succes, iar fondatorul acesteia a fost…

- Anul acesta, Romania a fost reprezentata la Eurovision de WRS (Andrei Ursu), un tanar talentat din Buzau in varsta de 29 de ani. WRS a fost pasionat de cand se știe de muzica și dans. Inca de la varsta de 12 ani a inceput sa danseze alaturi de mari artiști din industria noastra muzicala (Antonia, Corina…

- Concert extraordinar, sambata, 30 aprilie, pe pietonalul Liviu Rebreanu! Bistrițenii se pot bucura nu doar de concertul reprogramat al lui Ștefan Banica Jr, ci și de un recital The Motans! Pe numele sau adevarat Denis Roabeș – The Motans este un cantareț, compozitor și textier din Republica Moldova.…

- Mai mult de 200 de profesori si cercetatori din Romania, Republica Moldova si Ucraina vor participa la cea de-a IV-a editie a Conferintei Nationale a Comunitatii Educatie pentru Stiinta, ce se va desfasura in perioada 28 – 30 aprilie 2022 la Universitatea ‘Stefan cel Mare’ din Suceava (USV). Deschiderea…

- Elena Gheorghe si Theo Rose au lansat piesa „Lumina” chiar inainte de Paște. Cele doua artiste s-au ințeles de minune și au fost foarte incantate de aceasta colaborare. „Lumina”, piesa interpretata de Elena Gheorghe si Theo Rose, imbie la dans si da o pofta extraordinara de viata. Elena Gheorghe si…

- In data de 19.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 88.586 de persoane, dintre care 7.348 cetateni ucraineni (in creștere cu 11,2% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.371 cetateni ucraineni (in creștere cu…

- Dida Dragan, in varsta de 75 de ani, se afla in Romania, dupa ce in ultima perioada, a locuit mai mult in Elvetia. Indragita solista s-a luptat cu mai multe probleme de sanatate si financiare, dar nu s-a lasat doborata.

- Violența traita in țara lor, situația economica și politica de acolo, condițiile mai bune și locurile de munca din țarile-gazda, varsta și atașamentul sunt factori care vor influența decizia ucrainenilor de a se intoarce sau nu acasa dupa terminarea razboiului. Sandra Joireman, profesoara de științe…