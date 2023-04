Stiri pe aceeasi tema

- Treizeci de arginți a reprezentat prețul pentru care Iuda Iscarioteanul l-a tradat pe Isus din Nazaret, potrivit unei relatari din Evanghelia dupa Matei 26:15 din Noul Testament. Cat ar valora in zilele noastre acea suma de bani. In timp ce se aflau la Cina cea de Taina, Iisus le-a spus discipolilor…

- In Joia Mare, cea mai importanta zi din Saptamana Patimilor, premergatoare Sarbatorilor Pascale, credincioșii ortodocși praznuiesc atat Spalarea picioarelor ucenicilor de catre Hristos, cat și Cina cea de Taina, Rugaciunea cea mai presus de fire din Gradina Ghetsimani și momentul in care Mantuitorul…

- In toate bisericile ortodoxe se savarșește, diseara, Denia celor 12 evanghelii. Denia din Joia Mare amintește de spalarea picioarelor apostolilor de catre Iisus Hristos, acțiune interpretata ca o pilda suprema de smerenie prin care Mantuitorul prezice lepadarea lui Petru și tradarea lui Iuda. In aceasta…

- In Joia Mare sunt praznuite patru momente deosebite din Saptamana Patimilor: spalarea picioarelor ucenicilor de catre Mantuitorul, Cina cea de Taina, rugaciunea din gradina Ghetsimani și vinderea Domnului de catre Iuda.

- Astazi suntem in Joia Mare, cea de-a patra zi din Saptamana Patimilor. In Joia Mare se praznuiește spalarea picioarelor ucenicilor de catre Mantuitorul, Cina cea de Taina, rugaciunea din gradina Ghetsimani și vinderea Domnului de catre Iuda.

- Astazi este Joia Mare din Saptamana Patimilor, ultima zi in care se pomenesc morții, iar femeile merg la biserica și impart colaci de post, vin, miere și fructe. In Joia Mare se praznuieste spalarea picioarelor ucenicilor de catre Mantuitorul, Cina cea de Taina, rugaciunea din gradina Ghetsimani si…

- Sarbatorile zilei:OrtodoxeSf. Mucenic NichiforGreco-catoliceSf. m. NichiforRomano-catoliceSf. Apolonia, fc. m.Sfantul Mucenic Nichifor este pomenit in calendarul crestin ortodox in ziua de 9 februarie.Originar din Antiohia, Sfantul Nichifor a trait in timpul imparatului roman Valerian (253-260), care…

- Monumentul va fi amplasat langa altarul bisericii de jos construita, potrivit Mitropoliei Olteniei, in perioada comunista, "din neascultare si incalcarea blestemului Sfantului Calinic".„Aceasta lucrare de dimensiune monumentala va fi executata si asezata in locul in care Sfantul Ierarh Calinic a oprit…